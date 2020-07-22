В России хотят узаконить содержание пенсионеров в обмен на квартиру

Союз потребителей России выступил с предложением создать специальный госфонд, который получит недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо председателя союза Петра Шелища.

Авторы идеи отмечают, что фонд станет выплачивать рентные платежи пенсионерам, а пополнение будет идти за счет взносов претендентов на объект недвижимости. Оценку стоимости жилья при этом госфонд хочет оставить за собой. Предполагается, что в зависимости от «срока дожития пожилого человека», которую рассчитает страховая компания, будет определена сумма ежемесячных выплат, которые получат пожилые люди.

По оценкам авторов идеи, ежемесячные выплаты пожилым людям, согласившимся передать свое жилье государству после смерти составят от 20 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона. После того как госфонд получит все средства, плательщику выдадут ключи от квартиры.

«Основное преимущество схемы для плательщиков ренты – отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту в отличие от ипотеки. Особенно удобно заключать такие сделки было бы родителям, желающим подарить жилье детям на совершеннолетие», – считает Шелищ.

Схема вызвала критику. Так, депутат Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что она напоминает своей конфигурацией финансовую пирамиду. С ним заочно согласился член общественного совета при Минстрое Борис Альтшулер. По его словам, зачастую сделки с пенсионерами об их пожизненном содержании под залог квартиры становятся мошеннической схемой и обманом, пишет «Газета.ру».

Москва, Иван Гридин

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