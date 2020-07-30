Инвалиды в России не доживают до улучшения жилищных условий

Счетная палата признала провалом программу помощи инвалидов в части улучшения жилищных условий. В очереди на получение квартир стоят десятки тысяч недееспособных граждан, однако лишь немногие из них дожидаются льготной недвижимости.

«Темпы предоставления господдержки на улучшение жилищных условий настолько низкие, что зачастую инвалиды просто не успевают реализовать свое жилищное право», – сообщается в отчете по итогам проверки на сайте СП. Аудиторы указывают, что для решения проблемы не хватает финансовых ресурсов и подходящего жилья.

В настоящее время очередь из инвалидов насчитывает около 42 тысяч человек. При этом граждане чаще снимаются с жилищного учета (из-за смерти, потери статуса инвалида и самостоятельного решения квартирного вопроса), чем получают господдержку. «Так, в 2018 году господдержку получили 3% очередников, а утратили право на улучшение жилья около 25%, в 2019 году это соотношение составило 6% и 12%», – отмечают аудиторы.

Главная проблема состоит в недостаточности финансирования: с 2014 года в среднем потребность регионов в средствах федерального бюджета на эти цели удовлетворялась на 5%. Это позволяло обеспечивать в течение одного года от 3 до 6% общего числа очередников. Следовательно, на ликвидацию очереди за жильем потребуется более 20 лет.

Кроме того, по-прежнему остро стоит проблема доступности среды для инвалидов. «Обследование жилых помещений в регионах показало, что большая часть жилищного фонда в России не приспособлена для проживания инвалидов, в первую очередь, колясочников, – сообщается в отчете СП. – По информации региональных органов исполнительной власти, общее количество неприспособленных жилых помещений, занимаемых инвалидами, составляет более 1 миллиона».

Москва, Зоя Осколкова

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