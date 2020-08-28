Эффект самоизоляции: 60% россиян признались, что недовольны своим жильем

Режим самоизоляции показал, что подавляющее число россиян (почти 60%) недовольны своим жильем. Такие выводы опубликованы в исследовании Сбербанка.

По данным аналитиков, 31% жителей многоквартирных домов «мечтают сделать ремонт», потому что за время самоизоляции заметили много недостатков своей квартиры.

13% опрошенных отметили, что им не хватает еще одной или нескольких комнат, а 9% пожаловались на маленькую кухню или санузел, говорится в исследовании.

Кроме этого, 7% опрошенных не устраивают соседи, 5% – не довольны инфраструктурой района, 4% – этажом, 2,5% – районом проживания.

Почти четверть респондентов (22%) хотят сменить жилплощадь. Из них 7% мечтают переехать из квартиры в загородный дом, еще 7% думают купить квартиру за городом, а 8% – дачу.

Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре, комментируя результаты исследования, отметила, что самоизоляция для многих стала поводом начать ремонт или что-то изменить в своем доме. «Согласно нашему предыдущему исследованию, спрос на товары для ремонта в период пандемии вырос в 10 раз», – сказала она.

Напомним, режим самоизоляции в РФ был введен 30 марта и продлился до середины мая.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.08.20

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