Владеющим жильем в России иностранцам разрешили регистрировать мигрантов

Иностранные граждане теперь имеют права регистрировать мигрантов в недвижимости, которой они владеют. Соответствующий федеральный закон вступил в силу.

Изменения в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» были внесены в июне, норму утвердил президент России Владимир Путин.

С сегодняшнего дня иностранец или человек без гражданства, имеющий в собственности жилое помещение в России, может предоставлять это жилье для фактического проживания другому иностранцу или лицу без гражданства.

Кроме того, граждан других государств, которые являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, освободили от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.09.20

Шумков рассказал, что в пандемию Covid-19 происходит с экономикой Зауралья. / «Это дорогого стоит»: Цуканов прокомментировал эмоциональность губернатора Шумкова и позавидовал курганцам. / Исторический Далматово, куда власти Зауралья вкладывают сотни миллионов, получит парк по нацпроекту. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»