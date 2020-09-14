Банки обманывают ипотечников, навязывая страховку

Клиенты банков, которые берут ипотечный кредит, обязаны страховать залоговое имущество. Зачастую банки злоупотребляют со страховками. Об этом рассказали РИА «Новости» эксперты финансовой грамотности и юристы.

Кредитные организации, оформляя жилищную ссуду, нередко требуют оформить страховку в конкретной компании. По словам специалистов, это не всегда выгодно. Тем, кто берет ипотеку, нужно помнить, что подобных требований банки предъявлять не имеют право.

«Заемщик в праве сам сравнить условия страхования в разных компаниях. И выбрать наиболее подходящий для себя вариант», – объяснил партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Муса Абдурахманов.

Кроме того, банки могут навязывать разные виды страхования, так как страховщики обычно платят кредитной организации процент за проданные услуги, рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта «Вашифинансы.рф» Луиза Кононыхина.

Не стоит следовать и рекомендации присоединиться к договору коллективного страхования. «Досрочно расторгнуть такой договор в дальнейшем будет сложно. Покупайте индивидуальный страховой полис», – советует Кононыхина.

Москва, Зоя Осколкова

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