Застройщики указали на бюрократические проблемы в «Сельской ипотеке»

Программа «Сельская ипотека» имеет «ряд ограничений и нормативно-правовых пробелов, которые являются тормозящими факторами для развития отрасли». С таким заявлением выступили застройщики малоэтажного жилья из числа членов организации «Деловая Россия». Они направили обращение в Минстрой.

В рамках «Сельской ипотеки» можно приобрести готовый дом или построить жилье в селе по ставке от 0,1 до 3%. Исключение сделано для Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. На субсидирование ставок по этому виду ипотеки выделен 1 млрд рублей. Это позволит открыть кредиты почти на 28 млрд рублей, пишет РБК.

Застройщики утверждают, что пользу программы убивает бюрократия, в частности, участие Минсельхоза в согласовании заявок. Ведомство принимает решения в течение 20 дней, а покупатель с учетом всех процедур на получение ипотеки может ждать ответа банка до 30 суток.

«Для девелоперов, которые строят частные дома за собственные средства, подобные сроки согласования повышают риск-ориентированность вложений и становятся откровенно неприемлемыми», – говорится в письме. Потому «Деловая Россия» предлагает исключить участие Минсельхоза в согласовании заявок либо ограничить срок принятия решения одним-тремя днями.

Москва, Иван Гридин

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