Мебельные магазины запретили открывать в жилых домах

В России запретили открывать мебельные магазины на технических этажах жилых домов. Это следует из соответствующего свода правил МЧС России.

Запрет коснется только новостроек и не приведет к закрытию салонов в зданиях, которые были введены в эксплуатацию до вступления в силу нового регламента – до 14 августа 2020 года.

«В отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию до момента утверждения новых нормативных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться, как и прежде, положениями ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», – говорится в документе.

Кроме того, запрет не коснется магазинов и дизайн-студий, в которых мебель не хранится, а только оформляются на нее заказы.

Москва, Зоя Осколкова

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