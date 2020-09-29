Арендному жилью предрекли заметное подорожание в 2021 году

Аренда квартир в крупных городах России может подорожать примерно на 8% к лету будущего года, прогнозируют участники рынка недвижимости.

Эксперты ожидают, что до конца текущего года стоимость аренды увеличится на 3-4%, то есть на уровень возросших затрат собственников на оплату «коммуналки», а к лету 2021 года арендное жилье может подорожать еще на 4-5%. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает издание, спрос на арендное жилье растет, при этом арендодатели, которые давали отсрочки по платежам и скидки на время пандемии, в массовом порядке их отменяют.

Впрочем, как отмечают участники рынка, подорожание аренды квартир может и не произойти, если власти возвратят жесткие карантинные меры и люди вновь останутся без работы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.09.20

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