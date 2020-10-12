Эксперт рассказала, кого могут выселить из квартиры за долги по ЖКУ

Эксперт рассказала, в каком случае гражданина могут выселить из городской квартиры за долги по ЖКУ. Собственнику приватизированной квартиры такая участь практически не грозит, чего не скажешь о тех, кто проживает по договору социального найма.

Таких жильцов могут выселить за полугодовую задолженность по решению суда, переселив их в жилье меньшей площади. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Надежда Ермолаева. Она пояснила, что за каждый день просрочки платежа назначается штраф, а выселение возможно, если платежи за ЖКУ не вносились без уважительной причины более шести месяцев.

Москва, Иван Гридин

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