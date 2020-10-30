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Пятница, 30 октября 2020, 10:55 мск

Новости Недвижимость

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Молодым семьям станет проще оформить соцвыплаты на приобретение жилья

Правительство России упростило порядок оформления социальных выплат на покупку или строительство жилья для молодых семей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Теперь все документы, необходимые для получения господдержки, не обязательно подавать лично. Это можно будет сделать дистанционно с помощью портала госуслуг. На документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи.

Господдержку могут получить семья или одинокий родитель до 35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Наличие детей не обязательно.

Размер выплаты составляет 30-35% от стоимости жилья. Деньги можно потратить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Москва, Наталья Петрова

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