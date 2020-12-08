Жильцам многоквартирных домов грозят новые ограничения

С января 2021 года жильцов многоквартирных домов ждет 10 нововведений, рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, они обусловлены постановлением правительства № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

В наступающем году граждане лишатся права на хранение личных вещей на чердаках и цокольных этажах. Кроме того, накладывается запрет на использование газовых приборов в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания. При этом наблюдатели допускают, что это может обернуться запретом на использование газовых плит без их поверки.

Запрет коснется свечей и непотушенных сигарет, если их оставят без присмотра на балконах и лоджиях. Как эти нарушения будут фиксироваться и пресекаться, остается непонятным. Также, согласно постановлению, решетки на окнах в подвальные помещения должны будут открываться. Это правило касается и всех аварийных и эвакуационных выходов – они должны будут открываться без ключа, передает «Прайм».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.20

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