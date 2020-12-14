Большинство россиян не считают нужным платить налоги за сдачу жилья в аренду

Почти половина россиян не считает серьезным нарушением закона сдачу жилья в аренду без уплаты налога и сами при возможности предпочли быть «серыми» арендаторами. Таковы результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. Согласно данным исследования, 41% респондентов относятся к нелегальной сдаче жилья в аренду скорее положительно, а 39% не имеют четкой позиции по этому вопросу. Две трети опрошенных (63%) полагают, что арендодатели, которые не платят налоги с дохода, не заслуживают никакого наказания. Они не видят необходимости в ужесточении контроля над уплатой подобных налогов и не стали бы поддерживать такие государственные инициативы.

Только 29% участников опроса считают, что уклоняющихся от уплаты налогов арендодателей необходимо штрафовать, а 2% выступают за уголовное наказание для них.

Больше половины респондентов (54%) назвали одной из главных причин, по которой арендодатели не платят налоги, нежелание делиться доходом с государством. 24% объясняют это бюрократическими сложностями, а 14% – отсутствием серьезных наказаний за неуплату налогов.

При этом более половины россиян (51%) признались, что сами, скорее всего, не стали бы платить налоги с дохода от сдачи жилья в аренду. Большую «законопослушность» в этом плане демонстрируют женщины, отмечают исследователи. Они чаще мужчин выступают за административное наказание арендодателей, которые не платят налоги, и сами проявляют большую готовность платить налог в случае, если станут сдавать свое жилье.

Каждый второй из опрошенных назвал одной из причин, по которым россияне лояльно относятся к сдаче жилья в «серую» аренду, отсутствие позитивных последствий обязательной уплаты налогов с дохода от сдачи жилья.

66% респондентов признались, что не поддержали бы ужесточение контроля над уплатой налогов со сдачи жилья в аренду. 31% считают, что официальное оформление арендодателей защитит арендаторов. Каждый пятый (19%) полагает, что выход арендодателей из «серой зоны» сделает сдачу жилья в аренду безопаснее, так как снизит число нелегальных жильцов. Еще 12% указывают на то, что уплата налогов с дохода от сдачи жилья в аренду пополнит государственную казну.

«Невысокий уровень культуры уплаты налогов у россиян в целом сказывается как на оценке деятельности «серых» арендодателей, так и на потенциальной готовности самих опрошенных платить налог с доходов от сдачи жилья», – констатировала руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Анастасия Гребенюк. По ее мнению, в ближайшее время не стоит ожидать изменения отношения россиян к «серой аренде», если не будет ужесточено наказание за подобную деятельность.

По мнению риелторов, в Москве каждую вторую квартиру сдают без уплаты налогов, пишет РБК. Власти собираются решить это проблему при помощи специальной онлайн-платформы по аренде жилья, которая может появиться в 2021 году, ранее заявлял глава «Дом.РФ» Виталий Мутко. Минстрой РФ ожидает, что после легализации рынка госказна сможет собирать 200 млрд рублей налогов ежегодно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.12.20

В Кургане в субботу без воды останутся несколько улиц и теплопункт. / Из-за ошибки ярославских чиновников с бюджетников взыскивают выданные им деньги. / Минстрой РФ назвал регионы с наибольшим ростом цен на жилье в 2021 году. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»