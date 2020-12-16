Фонд защиты прав дольщиков предупредил о появлении сотен долгостроев

В следующем году в России может появиться не менее 200 объектов жилой недвижимости, которые не будут достроены в запланированные сроки. Об этом заявил глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

По его словам, за 11 месяцев 2020 года в более чем 24 тысячах объектов были зафиксированы нарушения сроков передачи квартир собственникам. «Практика попадания строящегося объекта в реестр проблемных практически всегда означает автоматическое банкротство застройщика, – пояснил Тимофеев интервью РИА «Новости». – Лишь 10% объектов выходят из реестра и находят новых инвесторов».

В настоящее время в России насчитывается более 2,9 тысячи долгостроев общей площадью 17,2 млн кв. м. «По 1481 дому планируется применить механизм восстановления прав с помощью нашего фонда, а по 1432 объектам вопрос должен быть снят силами регионов», – рассказал Тимофеев.

По его мнению, решить проблему с долгостроями можно, обеспечив полный переход на расчеты с покупателями квартир через эскроу-счета. В настоящее время эта схема не используется в 60% новостроек. «Мы ожидаем, что доля таких проектов значимо сократится (до 5%) только через три года», – предупредил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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