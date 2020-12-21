Опрос показал, сколько россиян не имеют собственного жилья

20% россиян не имеют собственного жилья и снимают квартиру или комнату. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

Согласно итогам исследования, 80,5% респондентов сообщили о наличии жилья в собственности. Почти половина (48,4%) приобрели его сами, четверть (23,8%) получили в наследство, а 8,3% оформили ипотеку.

Еще19,5% опрошенных признались, что у них нет собственного жилья, и им приходится снимать квартиру или комнату, приводит данные опроса ТАСС.

Опрос также показал, что почти половина респондентов довольна своими жилищными условиями. Средним свое жилье считают 44,6% участников опроса, еще 38,8% сообщили о хороших условиях, 8% – об очень хороших. Плохими свои жилищные условия сочли 5,7%, очень плохими – 2,9%.

Отметим, что наличие жилья в собственности оказалось одним из главных признаков высокого качества жизни для 32% респондентов. Еще 70,4% указали на доступ к качественной медицине, а 41,6% – на наличие высокого дохода.

Телефонный опрос о качестве жизни жителей России и влияния на него материальных и нематериальных факторов проводился в октябре среди 1503 респондентов, из них 48% мужчин и 52% женщин.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.12.20

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