В России аренда жилья может подорожать из-за нового закона

Минстрой разрабатывает законопроект, который усилит контроль за сдачей жилья в аренду. По мнению властей, нововведение повысит прозрачность отрасли и защитит права арендодателей и арендаторов. Эксперты рынка недвижимости считают, что это приведет к росту стоимости съемных квартир.

Ожидается, что законопроект о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в стране поступит в Госдуму до конца 2021 года. «Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов», – сказали «Известиям» в «Дом.РФ».

В рамках развития рынка арендного жилья планируется запуск информационной системы учета договоров найма, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. «Цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики», – сказал замминистра.

Новую цифровую платформу хотят интегрировать с системами Федеральной налоговой службы. Это позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из серой зоны, что приведет к росту налоговых поступлений. В настоящее время примерно 80-90% рынка арендного жилья в стране находится в тени.

Так как большинство из тех, кто сдает квартиры, не платят налоги, вероятно, в законопроекте появится механизм выявления таких недобросовестных собственников, предположила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

В настоящее время аренда жилья в России регулируется главой 35 Гражданского кодекса о найме жилых помещений, некоторыми статьями Жилищного кодекса, а также Налоговым кодексом. Налог на доходы от аренды имущества физических лиц составляет 13%. Велика вероятность того, что вынужденные «выйти из тени» арендодатели поднимут цены на съемные квартиры. По прогнозу экспертов, цены вырастут соразмерно налогу.

Москва, Зоя Осколкова

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