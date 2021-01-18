Путин распорядился упростить трудоустройство гастарбайтеров на стройки

К 1 марта российское правительство должно представить главе государства предложения по упрощенному порядку привлечения трудовых мигрантов из других стран к работе на стройплощадках. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о привлечении гастарбайтеров из стран, входящих в СНГ, к выполнению строительно-монтажных работ. Трудоустраивать гастарбайтеров предлагается при условии соблюдения противовирусных требований. Ранее департамент строительства Москвы объявил о нехватке строителей. По оценке главы ведомства Рафика Загрутдинова, в декабре 2021 года на московских стройках трудилось порядка 60-65 тыс. рабочих, дефицит кадров оценивался в 10 тыс. рабочих.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.01.21

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