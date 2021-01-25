В России сократят время шумного ремонта в жилых домах

В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, однако сделать исключение для новостроек. С такой просьбой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратилась Общественная палата (ОП). Об этом пишут «Известия».

На сегодняшний день шумный ремонт разрешен восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Также предусмотрен перерыв днем. Правила устанавливают региональные власти. По словам первого зампреда комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артема Кирьянова, даже после окончания пандемии коронавирусной инфекции из дома будут работать гораздо больше людей, чем раньше. Потому шум ремонта у соседей негативно скажется на здоровье и снижает продуктивность работы.

В связи с этим в ОП считают, разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ следует ограничить до трех дней в неделю и сохранить при этом тихий час. Исключение предлагается сделать для новостроек (до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.01.21

Названы претенденты на имущество завода марочных вин «Коктебель». / В Госдуме взяли под контроль проблему россиян, оказавшихся перед угрозой потери единственного жилья. / Программирование, мастерская, скалодром: в Академическом построят дом творчества для детей и родителей (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»