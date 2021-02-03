Мошенники нашли способ присвоить жилье без ведома хозяина

Мошенники могут лишить недвижимости собственника без его ведома. При этом не всегда удается привлечь злоумышленников к ответственности и вернуть даже единственное жилье. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Олег Сухов.

Ежегодно только в Москве рассматривается несколько десятков споров о переоформлении недвижимости, когда собственник не знал о сделке. У аферистов есть несколько способов, чтобы присвоить жилье так, что хозяин не узнает об этом.

Например, мошенники могут подделать паспорт владельца квартиры и подать заявление в Росреестр, подписать договор купли-продажи, по которому недвижимость переходит новому собственнику. Только суд сможет признать сделку недействительной после проведения почерковедческой экспертизы и предоставления ряда других документов.

Часто люди лишаются жилья, когда оформляют договоры займов под залог своей квартиры. Вместо договора займа и залога граждане по ошибке подписывают договор купли-продажи.

Собственникам квартир в новостройках также стоит поторопиться с их оформлением, иначе они рискуют обнаружить чужую входную дверь вместо своей. «А в суде выяснится, что у вашей недвижимости, по данным Росреестра, появился новый собственник. При этом в суд аферисты представляют липовые документы о якобы покупке и оплате квартиры», – отметил эксперт.

Как правило, мошенники никогда не несут наказание, а обманутым жертвам далеко не всегда удается вернуть потерянную недвижимость, даже если она была их единственным жильем.

Адвокат рекомендует запрашивать хотя бы раз в год в МФЦ выписку из ЕГРН на свою собственность, чтобы убедиться, что она оформлена и принадлежит именно вам. При обнаружении нестыковок, стоит обратиться к адвокатам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.02.21

Екатеринбургские депутаты отложили вопрос о строительстве веерного депо СвЖД в парке Маяковского. / Москвичи назвали главную градостроительную проблему столицы. / Приморский депутат ответит за махинации с землями для депутатов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»