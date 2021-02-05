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Пятница, 5 февраля 2021, 12:28 мск

Новости Недвижимость

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Россиян предупредили о рисках при покупке дешевых квартир

На российском рынке недвижимости появились предложения, которые грозят большими проблемами будущим собственникам. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на материалы компании «Только Лучшая Недвижимость».

По словам риэлторов, речь идет о комнатах, которые переделывают в квартиры-студии. Покупать такую недвижимость рискованно в 95-97% случаев. Лишь единицы таких объектов официально согласованы и раскадастрированы, то есть имеют статус отдельной квартиры, а не доли.

«Большинство квартир переделаны так, что их просто не согласовать», – говорят эксперты. При этом предложение может быть очень привлекательным за счет стоимости такого жилья.

Проблемы с квартирами-студиями могут быть и в новостройках. Слишком дешевая недвижимость представляет риск из-за проблемности самого жилого комплекса.

Что касается вторичного жилья, то самыми привлекательными по цене являются унаследованные квартиры. «Обычно наследники как получили объект, так и стараются его продать: без ремонта и каких-либо вложений. Кроме того, на вторичном рынке со значительным дисконтом продают квартиры в аварийных домах, а также недвижимость, принадлежащую проблемным собственникам», – пояснили эксперты. В 70-80% случаев дешевые квартиры не только находятся в «убитом» состоянии, но и несут различные юридические риски.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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