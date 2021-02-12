Минстрой намерен создать единый реестр нуждающихся в новом жилье

В России появится единый федеральный реестр граждан, которым государство должно улучшить жилищные условия за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.

В первоочередной список включат пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф граждан, тех, кто был вынужден переселиться, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидов и семьи с детьми-инвалидами, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и ряда других категории, уточнили в ведомстве.

Согласно существующей схеме, регионы направляют в министерство отчеты о фактически выполненной работе по улучшению условий проживания. Затем ведомство выделяет средства из федерального бюджета. «Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», – считают в Минстрое.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.21

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