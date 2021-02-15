В России хотят разрешить изъятие земельных участков без суда

Министерство сельского хозяйства готовит законопроект, который упростит порядок передачи государству земельных участков, признанных бесхозными. Депутаты и эксперты признают, что проблема действительно существует, но в случае принятия новой нормы возможны злоупотребления.

На 1 января 2019 года в России площадь невостребованных земель составляла 15,3 млн га. В среднем это 6,8% от общей площади земель сельхозназначения в стране, пишут «Известия». Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», разработанный Минсельхозом, предполагает новый порядок вовлечения в оборот таких земельных участков.

«Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а зачастую делает ее невозможной, поскольку признание земли невостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива включается несколько поправок, которые могут упростить передачу государству земли. В частности, предлагается ввести в законодательство термин «бесхозяйная земля» и считать такими участки, собственники которых неизвестны либо отказались от права собственности. Так же под это определение попадут территории, которые до 1 января 2025 года не будут зарегистрированы в Едином государственном реестре прав недвижимости.

Кроме того, Минсельхоз выступает за признание выморочным имуществом земли, собственник которых умер, а наследники не объявляются либо отказались от наследования. Это позволит местным властям не обращаться в суд, чтобы получить территорию в муниципальную собственность.

И наконец, предлагается обязать владельцев земель, находящихся в общей долевой собственности, произвести выдел земельной доли до 1 января 2024 года. Если этого не произойдет, то владелец теряет право собственности на эту землю.

В Госдуме признают, что проблема неиспользованных земель существует и ее необходимо решить, однако отдавать этот вопрос на откуп местным чиновникам не стоит. Также парламентарии выступили против того, чтобы исключить из этого механизма судебную процедуру. Могут пострадать юридически необразованные граждане. По мнению экспертов, в законе также нужно прописать механизм обжалования решения властей, которые могут допускать ошибки и злоупотребления.

Москва, Зоя Осколкова

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