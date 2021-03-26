Минфин внес в кабмин проект распространения семейной ипотеки на частные дома

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о распространении льготной семейной ипотеки на строительство частных домов, говорится в сообщении ведомства.

Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке, уточнили в Минфине.

В ведомстве рассчитывают, что дополнительно будет выдано порядка 20 тыс. кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%.

За время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей.

На льготную ипотеку со ставкой не выше 6% могут рассчитывать семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

В феврале сообщалось, что Минфин подготовил проект постановления правительства о расширении программы семейной ипотеки и разместил для общественного обсуждения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.21

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