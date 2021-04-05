Росреестр предложил сделать «дачную амнистию» упрощенной и бессрочной

Росреестр выступил с предложением реформировать «дачную амнистию», признав права граждан постоянного пользования и пожизненного наследуемого владения правом собственности, упростив оформление прав наследников на землю по документам старого образца, а также сделав саму дачную амнистию бессрочной.

Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит процедуру общественного обсуждения. На сегодняшний день оформление прав наследников на землю, предоставленные предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования, остается одним из проблемных в законодательстве. Об этом рассказал статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Его слова приводит РБК.

«Например, если гражданину был предоставлен в постоянное пользование огородный земельный участок, на котором строить нельзя, то несмотря на использование земельного участка на протяжении десятков лет, он не перейдет по наследству ни его детям, ни внукам. Этот участок придется приобретать на общих основаниях у органов публичной власти», – пояснил чиновник.

В связи этим ведомство считает необходимым признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. «Таким образом, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования», – отметил Алексей Бутовецкий.

Помимо этого предлагается решить вопрос легализации и оформления в собственность жилья, которое было построено еще в советский период. Данная инициатива позволит подтвердить право собственности даже в случае, если у гражданина нет на руках всех правоустанавливающих документов. На сегодняшний день отсутствие соответствующих документов не дает возможности оформить право на недвижимость во внесудебном порядке.

В случае принятия закона, россияне получат возможность воспользоваться упрощенным порядком оформления в собственность при условии, что дом был построен до мая 1998 года (до вступления в силу первого Градостроительного кодекса) и находится на государственной или муниципальной земле в границах населенного пункта.

Помимо этого Росреестр считает необходимым сделать постоянным упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома. «Это актуально, поскольку введенный с 4 августа 2018 года уведомительный порядок строительства жилых домов предусматривает встречный ответ уполномоченного органа (уведомление о соответствии или несоответствии), что, по сути, гражданами приравнивается к получению разрешения на строительство», – пояснил Алексей Бутовецкий.

Москва, Иван Гридин

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