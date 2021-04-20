Данные о недвижимости россиян появятся на «Госуслугах»

Глава правительство России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении функционала портала госуслуг. В 2021 году граждане смогут получать информацию о принадлежащей им недвижимости в своих личных кабинетах, сообщается на сайте кабмина.

Информация будет загружаться из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и будет доступна для ознакомительного просмотра. В личном кабинете будут отображаться такая информация, как вид объекта недвижимости и его назначение, дата ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и кадастровая стоимость, площадь помещения и его основные характеристики, размер доли в праве собственности.

Эти сведения можно будет использовать при подаче заявки на кредит, что «упростит процесс оформления займов».

Заверенные выписки из ЕГРН по-прежнему будет выдавать Росреестр, отмечается в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.04.21

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