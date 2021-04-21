Россия планирует строить 120 млн «квадратов» жилья в год

Президент России Владимир Путин призвал увеличить объем новостроек до 120 млн квадратных метров в год. При этом планируется продолжить поддержку индивидуального строительства.

Власти России планируют увеличить объем ежегодного строительства жилой недвижимости до 80 млн квадратов и довести эту цифру до 120 млн.

«Строительство нового жилья – одно из важнейшего направления развития регионов. Субсидии из бюджета дадут возможность выдавать застройщикам кредиты под строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Кузбассе», – сказал президент при оглашении ежегодного послания Федеральному собранию.

Путин призвал использовать в строительной сфере средства с финансового рынка. Планируется, что через выпуск облигаций деньги будут доступны для застройщиков в качестве целевых займов.

Президент РФ призвал застройщиков использовать энергоэффективные материалы, а власти регионов – принять меры для обеспечения доступности разных видов энергоресурсов для населения. Он напомнил, что в некоторых регионах газ доступен, а население не может им пользоваться.

Путин попросил глав регионов и причастных компаний договориться, чтобы определить процедуру, например, подключения граждан к газоснабжению.

«За подводку газа до границы участка в границах населенного пункта люди не должны платить. Детали отработать с «Газпромом» и прочими организациями, чтобы не было сбоев. Сам проверю», – пообещал Владимир Путин.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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