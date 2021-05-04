Съемное жилье в Сочи подорожало на 56% за год

Рост цен на аренду квартир и домов в Сочи за год составил от 40% до 56%. Некоторые домовладельцы выселяют постоянных жильцов, чтобы сдать недвижимость туристам по более высокой ставке, пишет РБК со ссылкой на данные «Авито Недвижимость» и ЦИАН.

Стоимость посуточного найма квартир с апреля 2020 года выросла на 15-50% в зависимости от типа недвижимости. Дачи стали сдавать дороже на 83%, коттеджи – на 50%. Средняя цена жилья составляет 6,44 тыс. рублей в сутки. На начало мая в Сочи осталось не более 50 предложений по сдаче элитной недвижимости, за сутки аренды которой просят от 20 тыс. рублей.

Частный риелтор Кирилл Флутков отметил, что по сравнению с третьим кварталом 2020 года спрос на съемное жилье в Сочи вырос на треть. Вслед за спросом с ноября растут и цены. Эксперты прогнозируют еще больший рост во время высокого сезона, в июле-августе.

«Мои знакомые в начале весны сняли квартиру за 70 тыс. рублей в месяц. В конце апреля к ним пришел собственник и предложил или выселяться, или с мая платить 160 тыс. рублей», – рассказала Екатерина Сивова.

Как сообщал «Новый День», в середине апреля цены на съемное жилье на курортах Краснодарского края выросли вслед за стоимостью гостиничных номеров. В Сочи средняя ставка аренды за сутки аренды достигла 3,41 тыс. рублей. Съемная квартира в Красной Поляне обойдется в 5,21 тыс. рублей в сутки, а в Лазаревском районе – 2,41 тысячи.

Сочи, Наталья Рязанова

Сочи. Другие новости 02.05.21

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