Аренда жилья на черноморских курортах подорожала почти на четверть

Цены на съемное жилье на курортах Краснодарского края выросли вслед за стоимостью гостиничных номеров. Краткосрочная аренда подорожала в среднем на 24% на фоне ограничения полетов в Турцию, пишут «Ведомости».

По данным сервиса для поиска недвижимости «Циан», спрос на съемное жилье в Краснодарском крае вырос на 21%. С учетом подросших цен и авиабилетов от 15 тысяч рублей на человека отдых на побережье Черного моря в майские праздники обойдется в круглую сумму.

«Затраты на двоих только с учетом перелета и жилья обойдутся минимум в 65-70 тысяч рублей. Общие затраты, скорее всего, превысят цену путевки в Турцию в формате all inclusive», – подсчитал глава аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Самый заметный рост цен прошел в Сочи, где средняя ставка аренды за сутки достигла 3,41 тысячи рублей. Даже в разгар сезона в июле 2020 года цена была всего на 6% ниже нынешней. Дороже всего обойдется съемная квартира в Красной Поляне: 5,21 тысячи рублей в сутки. Самой дешевой аренда осталась в Лазаревском районе – 2,41 тысячи.

Снять квартиру в Анапе обойдется в 2,05 тысячи рублей в сутки, в Ейске – 1,78 тысячи, в Геленджике – 2,88 тысячи.

Резкое изменение цен на черноморских курортах произошло после отмены полетов в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня. В связи с выросшим спросом на отдых внутри страны проживание в отелях Сочи стало вполовину дороже.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поручила проверить обоснованность скачка цен на российских курортах.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 15.04.21

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