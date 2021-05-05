Эксперты предрекают рост ипотечных ставок до 10% и падение цен

Ставки по ипотеке на вторичном рынке до конца года могут вырасти до 9-10%, а на новостройки будут колебаться в пределах 7,5-8,5%. С таким прогнозом выступил управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин.

Как заявил эксперт, рост ипотечной ставки увеличит размер ежемесячного платежа, что в свою очередь может привести к снижению спроса на жилье или цен, пишет «Российская газета». По оценке «Открытие Research», повышение ставки на 1 п.п. увеличивает размер ежемесячного платежа на 8%.

Как отметили в «Открытие Research», в апреле рынок жилья начал демонстрировать признаки равновесия – ранее спровоцированный льготной ипотекой месячный прирост цен замедлился. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, в апреле средние цены на новостройки в РФ увеличились на 0,6% к предыдущему месяцу. В марте новые квартиры подорожали на 2,5% по сравнению с февралем.

По мнению аналитиков, сейчас снижается доля инвестиционного спроса на первичном рынке жилья, что должно сказаться на ценах на рынке жилья. «Основная масса клиентов, «перекладывающих» деньги в квадратные метры из-за снижения ставок по депозитам, уже закрыла сделки», – указывают они. Эксперты полагают, что покупка новостроек больше не является эффективным инвестиционным инструментом, учитывая по-прежнему низкие арендные ставки.

Москва, Наталья Петрова

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