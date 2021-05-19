Сведения о недвижимости можно получить через госуслуги

Для пользователей портала госуслуг стали доступны выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Новый электронный сервис запущен Минцифры РФ совместно с Росреестром, говорится в сообщении министерства.

Теперь на «Госуслугах» можно получить выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; об объекте недвижимости; о переходе прав на объект недвижимости.

За услугу по предоставлению сведений из ЕГРН придется заплатить. Тарифы установлены Росреестром.

Источник: Минцифры РФ

Чтобы отправить запрос на получение выписки, пользователям – физическим и юридическим лицам – нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. «Результат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая выписка является равнозначной бумажной версии, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа», – говорится в сообщении.

К концу текущего года пользователи портала госуслуг смогут получать все виды выписок из ЕГРН, сообщил замглавы Минцфиры России Дмитрий Огуряев, отметив, что с вопросами по получению различных выписок поможет разобраться цифровой ассистент.

Москва, Наталья Петрова

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