Россиянам нужны десятки лет, чтобы накопить на квартиру

В России вырос временной период, за который можно накопить на квартиру. Жителям некоторых регионов нужны несколько десятков лет, чтобы приобрести собственное жилье. Об этом свидетельствуют расчеты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сделанные по данным Росстата.

«С 2017 года по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом (СДД) мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 п. п. по сравнению с 2019 годом, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше. При этом доля накоплений в целом по России по итогам 2020 года составила бы 10,8% по сравнению с 12,1% годом ранее», – говорится в публикации.

Негативное влияние на показатель оказала пандемия коронавируса, из-за которой доходы российских граждан значительно просели. Кроме того, по словам экспертов, по возможностям россиян купить собственную квартиру ударил рост цен на недвижимость, который подстегнула программа льготной ипотеки.

Больше других регионов пострадали Кабардино-Балкария, Чувашия и Республика Алтай, а также Ленинградская область и Ставропольский край, где срок накопления на условную квартиру вырос на три года и более. В некоторых случаях показатель уменьшился, так в Калужской области рассматриваемый срок за 2020 год снизился почти на год, а в Калмыкии – более чем на пять лет.

В столицах срок накопления на квартиру близок к среднероссийскому. Для жителей Москвы он составил бы десять лет, жители Санкт-Петербурга смогли бы купить квартиру через 11 лет.

Наименьшие сроки накопления отмечаются в Ненецком АО и Магаданской области. Это объясняется низкой стоимостью квадратного метра вторичного жилья и высокими среднедушевыми доходами. В этот список также вошли ХМАО (5 лет), Мурманская область (6 лет), Камчатский край, Белгородская и Липецкая области (7 лет).

Сложнее всего купить квартиру в тех регионах, где существенную роль в жизни граждан играет натуральное хозяйство, отмечают аналитики. Так в Тыве, по оценкам АКРА, этот срок составляет 67 лет, в Карачаево-Черкесии – 38 лет, в Республике Алтай – 32 года, в Ингушетии – 27 лет, в Крыму – 26 лет, в Калмыкии – 24 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.06.21

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