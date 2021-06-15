В Лондоне подскочил спрос на элитное жилье со стороны россиян

Спрос со стороны российских миллионеров на элитные квартиры в Лондоне резко вырос весной 2021 года. Об этом говорится в результатах исследования международной консалтинговой компании Knight Frank.

«Весной количество запросов на приобретение недвижимости в Лондоне выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном наши клиенты выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей», – сообщила РБК региональный директор Knight Frank Марина Шалаева.

Сделки с недвижимостью заключались преимущественно в высоком бюджете, который считается от 2 млн фунтов стерлингов. При этом застройщики готовы представлять россиянам скидки в размере 10-15%. Отмечается, что богатые граждане РФ рассматривают Лондон в качестве направления не только для жизни, но и для инвестиций.

Ранее падение на рынке элитного жилья было обусловлено выходом Великобритании из Евросоюза и локдаунами из-за коронавируса. Прошлой весной аналитики компании сообщали, что российские миллионеры предпочитают вкладывать деньги в покупку жилья в Испании, США, Италии.

Сейчас продажи вновь активизировались, ультрахайнеты с большим интересом покупают лондонскую недвижимость, что повлияло на стоимость. Так с марта по апрель 2021-го жилье в стране подорожало на 2,1%. По прогнозам экспертов, к 2025 году цены на элитные квартиры в Великобритании вырастут на 24%, в центре Лондона – на четверть.

Лондон, Зоя Осколкова

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