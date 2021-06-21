Россиянам рассказали об опасности сдачи ипотечных квартир в аренду

Квартира, которую взяли в ипотеку, является залоговой недвижимостью, поэтому при сдаче такого жилья в аренду могут возникнуть сложности. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на риелтора Олесю Анисимову.

Договор ипотечного кредитования может прямо запрещать сдачу в аренду залоговой недвижимости. «Если вскроется, что вы сдаете залоговую квартиру без заключения договора, банк получит основание истребовать сумму кредита досрочно», – пояснила специалист. При этом если требование не выполнить вовремя, кредитная организация может через суд забрать квартиру у заемщика.

Кроме того, банк вправе проверять, сдается ли ипотечная квартира в аренду. При заключении ипотечного договора необходимо тщательно изучить документ и обратить особое внимание на пункты о возможном запрете аренды.

Даже если в договоре отсутствует прямой запрет, перед тем, как сдать квартиру, лучше уведомить кредитную организацию. Договор риелтор рекомендует заключать на небольшой срок, например, на год. Также специалист напомнила о том, что с получаемого дохода нужно заплатить налоги.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.21

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