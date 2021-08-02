Расселять из аварийного жилья в России по новой программе начнут уже в этом году

Новую программу расселения аварийного жилья решили начать в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Пять регионов – республики Адыгея, Дагестан и Кабардино-Балкария, Магаданская и Саратовская области – обязуются достичь целевых показателей по расселению из аварийных домов нацпроекта «Жилье и городская среда» в конце 2021 года, передает ТАСС. В следующем году текущую программу планируют завершить Астраханская, Воронежская области, Камчатский и Приморский края.

На новый этап программы выделят 45 млрд рублей до 2024 года. Расселять будут жильцов домов, признанных аварийными после 2017 года.

«На данный момент разработаны предложения по реализации новой программы расселения аварийного жилья, которые поддержаны президентом и председателем правительства Российской Федерации, сейчас идет разработка проектов соответствующих нормативно-правовых актов, запуск программы планируется в 2021 году», – говорится в сообщении фонда.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.07.21

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