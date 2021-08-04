В России родители стали чаще оформлять ипотеку на детей

В России родители все чаще оформляют кредиты на приобретение жилья на детей в возрасте 18-24 лет. Такой вывод сделали аналитики платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.

Эксперты проанализировали ипотечный портфель и заметили, что около 3% – заемщики в возрасте 20-24 лет, у которых созаемщиками выступили родители, пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

«Родители все чаще оформляют кредит на детей старше 18, чтобы постепенно научить их управлять личными финансами. Вместо того чтобы оформить кредит на себя и подарить сыну или дочери квартиру, они выбирают такую модель», – считают аналитики.

Таким образом у молодых людей формируются высокий уровень финансовой ответственности и мотивация зарабатывать деньги на конкретную цель. Эксперты считают, что возрастная структура ипотечного портфеля и дальше будет меняться в пользу более молодых заемщиков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.08.21

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