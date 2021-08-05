Цены на вторичное жилье в России снова пошли в рост

Стоимость вторичного жилья в крупнейших городах России в июле текущего года вновь пошла в рост после снижения в июне, выяснили эксперты консалтинговой группы SRG. Цены на «вторичку» в первом летнем месяце слегка упали впервые за длительное время.

По данным компании, стоимость вторичного жилья в июле «вновь начала расти, в среднем на 4%", тогда как в июне 2021 года «впервые за долгий период была зафиксирована отрицательная динамика по росту цен», передает РИА «Новости».

Так, в Москве средняя стоимость жилья достигла 264 347 рублей за «квадрат», что на 2,76% больше в сравнении с июнем. За год недвижимость подорожала на 18,16%.

В Санкт-Петербурге средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» выросла на 1,94%, до 154 295 рублей. За год цены на недвижимость прибавили 19,83%.

Наибольший рост средней стоимости жилья за месяц зарестрирован в Нижнем Новгороде: цены выросли на 7,16%, до 86 748 рублей. В топ-3 городов с самым заметным удорожанием вторичной недвижимости также вошли Омск и Казань. В этих городах цены прибавили 6,74% и 6,14% – до 57 673 рубля и 99 780 рублей за «квадрат» соответственно.

В Краснодаре «квадрат» за июль подорожал на 5,96%, а за год на 21,38%, до 66 344 рублей.

Меньше всего цена на жилье за месяц выросла в Ростове-на-Дону (+1,845) и Тольятти (+ 1,04%) – до 63 564 рублей и 44 214 рублей соответственно.

Ранее российские власти заявили, что к удорожанию жилья в России привела совокупность факторов – пандемия, льготная ипотека, рост цен на стройматериалы и дефицит трудовых ресурсов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.21

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