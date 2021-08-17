Кабмин РФ расширил и продлил программу льготной семейной ипотеки

Правительство РФ по поручению президента продлило действие льготной программы «Семейная ипотека под 6% годовых» до конца 2023 года. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства. Она будет распространена и на семьи с одним ребенком.

По словам премьер-министра, «программа должна была закончиться примерно через полтора года», но «теперь она будет действовать до конца 2023 года».

Воспользоваться льготной семейной ипотекой «смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», отметил Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабмина. Кредит можно использовать как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

«Чтобы обеспечить эти изменения правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 трлн рублей», – добавил глава правительства.

Мишустин рассчитывает, что это решение позволит не только помочь большему числу молодых родителей купить собственное жилье, но и поддержать ряд отраслей, а также «укрепить спрос на товары и услуги, которые людям необходимы, – от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей».

Напомним, в апреле текущего года кабмин расширил программу семейной ипотеки, в рамках которой льготная ставка стала доступна, в том числе, для строительства частного дома и покупки земельного участка.

Москва, Наталья Петрова

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