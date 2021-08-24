Просрочка россиян по ипотеке выросла на 17%

Просроченные долги по ипотеке в России за первое полугодие выросли на 17,2%. Это следует из статистики Центробанка по задолженности физических лиц по ипотеке, автокредитам и необеспеченным потребительским займам на 1 июля 2021 года. Примечательно, что за весь 2020 год просрочка по ипотеке увеличилась всего на 2,5%. На это указал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Аналитик объяснил быстрый рост просроченной задолженности значительным масштабом льготной ипотеки, которая нацелена на слои населения с относительно низкими доходами, передает РИА «Новости». За первые шесть месяцев текущего года долги населения по ипотеке выросли на 15,7%, тогда как за весь 2020 год – на 13,7%, отметил он.

Просрочка по необеспеченным потребительским ссудам за первое полугодие увеличилась на 9,3%, по автокредитам – на 3,6%.

Доля просрочки по необеспеченным потребительским займам составила на 1 июля этого года 12,2%, по автокредитам 8,1%, по ипотеке 2,7%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.08.21

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