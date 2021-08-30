Дачную амнистию в России могут продлить еще на 10 лет

В России дачная амнистия, возможно, будет продлена до 1 марта 2031 года. С таким предложением выступили председатель Комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По мнению авторов инициативы, она позволит гражданам без правоустанавливающих документов легализовать жилые дома, которые были построены до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, что произошло 14 мая 1998 года.

Кроме того, с правительством обсуждается также вопрос о бессрочной «дачной амнистии», добавил Крашенинников.

Порядок оформления в упрощенном порядке построек на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства действует в России с 1 сентября 2006 года. В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.08.21

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