Площадь квартир в новостройках в России сокращается пять лет подряд Половина предложений на российском рынке – однушки и студии

За последний год площадь квартир в новостройках в России заметно сократилась. В большинстве крупных городов жилые площади отельных помещений уменьшились более чем на 10%. Программа льготной ипотеки подстегнула как спрос на жилье, так и его стоимость, покупатели были преимущественно ориентированы на небольшие квартиры.

Снижение средней площади квартир в новостройках отметили специалисты многих крупных компаний по продаже недвижимости, пишут «Известия». В Москве показатель уменьшился на 13,9%, в Санкт-Петербурге – на 7,3%, в Краснодаре – 18,2%, в Екатеринбурге и Тюмени – на 12%, в Омске – на 5,3%, в Новосибирске – на 2,9%,.

По словам экспертов, подобная тенденция обусловлена смещением спроса в сторону более компактных лотов, так как подобный формат более доступен для широкой массы покупателей и связан с динамикой благосостояния. Чем больше площадь квартиры, тем выше коммунальные, налоговые и ипотечные платежи.

Для девелоперов проектирование и вывод в реализацию квартир меньших площадей позволяет продавать квадратные метры дороже. Чем больше квадратных метров в квартире, тем меньше стоимость каждого, и наоборот, в студиях и однушках самая высокая цена «квадрата», поясняют специалисты.

Уменьшение средней площади квартир в новостройках наблюдается на протяжении последних 5-7 лет. Так прежде минимальная площадь студии составляла 29 кв. м, теперь она уменьшилась до 25, не редкостью стали варианты с метражом 15 «квадратов». Средняя площадь однокомнатных квартир уменьшилась с прежних 42 кв. м до 38, двухкомнатных – с 63 до 58 «квадратов», трехкомнатных – с 86 до 81.

Россияне адаптируются к маленьким квартирам и отдают предпочтение функциональным продуманным планировкам, а не количеству квадратных метров. Например, сейчас набирают популярность отдельные келлеры – места для хранения вещей за пределами квартиры. Это одновременно делает пространство для жизни более комфортным и экономит деньги: келлеры дешевле, чем жилые метры.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.09.21

Россия поднялась на 4 строчки в мировом рейтинге роста цен на жилье. / Во втором по величине городе Зауралья начинается отопительный сезон. / Глава Крыма рассказал, где построят новый город. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»