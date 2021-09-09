Жилье на курортах России подорожало вдвое

За год жилая недвижимость на российских курортах подорожала вдвое. Больше всего без учета Москвы взлетели в цене новостройки в курортных городах – Туапсе, Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Геленджике. При этом доходность от таких вложений снижается из-за того, что рост стоимости аренды отстает от увеличения цен на жилье.

В Туапсе квадратный метр на «первичке» в августе подорожал в среднем на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 132 тыс. рублей, в Новороссийске – на 118% (до 135 тыс. рублей), в Краснодаре – на 115% (110 тыс. рублей), в Сочи – на 113% (271 тыс. рублей), в Геленджике – на 105% (185 тыс. рублей), в Анапе – на 93% (135 тыс. рублей), в Кисловодске – на 73% (95 тыс. рублей). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющего партнера компании «Метриум» Надежду Коркки.

Эксперт отметила, что часто покупатели жилья в этих городах рассчитывают на их выгодную сдачу в аренду.

В то же время глава аналитического центра «Циан» Алексей Попов подчеркнул, что последние 15 месяцев цены на недвижимость в России устойчиво растут, а ставки аренды стагнируют. «Цены на первичном рынке выросли в среднем на 35%, «вторичка» подорожала на 20%, а ставки аренды в среднем по крупным городам выросли 4%, при этом есть и локации, где они снизились», – рассказал эксперт.

Приобретенные на старте программы льготной ипотеки новостройки не так просто выгодно перепродать, полагает Попов. Кроме того, указал он, доходность от сдачи жилья в аренду во многих городах стала сопоставима с доходами по депозитам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.09.21

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