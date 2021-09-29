В России разрабатывают ГОСТ для «умных» домов

В России может стать обязательным оснащение новостроек и старого жилого фонда инжиниринговыми системами, так называемыми «умными» домами. Это следует из проекта дорожной карты по развитию отрасли связи, которую разрабатывает Минцифры.

Авторы плана предлагают создать к марту 2022 года ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, а также поправки в строительные нормы и правила (СНиП), закрепляющие следование стандарту, пишут «Известия». Пока в проекте дорожной карты не указано, что именно должен описывать документ, как и конкретные изменения в СНиП. Для дооснащения уже введенных в эксплуатацию жилых домов до норм ГОСТа предлагается «предусмотреть возможность использования средств капитального ремонта».

Свой проект дорожной карты внедрения элементов «умного дома» есть и у Минстроя. Это план по использованию технологий информационного моделирования при проектировании и возведении объектов капитального строительства. «Дорожная карта также стимулирует применение энергоэффективных и экологичных материалов, предусматривает мероприятия по совершенствованию нормативно-технического регулирования в строительстве для внедрения элементов «умного» дома с возможностью использования отечественного оборудования. Результатом работы Минстроя России должен стать ГОСТ», – пояснил представитель ведомства.

В Минпромторге знают о планах введения дополнительного ГОСТа по умному дому и изменений в СНиПы, связанные с технологиями смарт-жилья, и идею поддерживают. «Внедрение технологий умного дома в перспективе позволит повысить прозрачность расчетов за ЖКХ, минимизировать количество ошибок при начислении платы, а также оптимизировать затраты жителей на жилищно-коммунальные услуги», – сообщили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

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