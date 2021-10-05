Более 14 млн российских семей недовольны своим жильем

Более 14 млн российских семей недовольны текущими жилищными условиями. Чаще всего россияне жалуются на тесноту и вынужденное проживание с родственниками. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

В опросе, который проводил Росстат в прошлом году, приняли участие более 60 тысяч домохозяйств, проживающие во всех регионах страны, пишут «Ведомости». 25,8% семей выразили неудовлетворенность условиями проживания. Из них 11,1 млн пожаловались на плохое состояние жилья и тесноту. Вторая проблема – родственники, с которыми приходится жить в квартире или доме, ее назвали 1,4 млн семей.

Чаще всего жилищные условия не удовлетворяют жителей Северной Осетии (49%) и Карачаево-Черкесии (44,9%). Замыкает тройку Амурская область с показателем в 43,8%. Реже жалуются на быт в Ингушетии (7,9%), Калмыкии (12,8%), а также в Калужской области (14,1%).

В Москве каждая пятая семья (21,1%) недовольна жильем, почти такой же показатель в Санкт-Петербурге (20,6%).

Половина из тех, кто жалуется на бытовые условия, не собираются в ближайшее время их улучшать. Остальные все же надеются на позитивные изменения, часть из них ждут помощи государства, хотят встать на учет или уже ждут расселения ветхого и аварийного жилья. 3,3 млн семей рассчитывают приобрести новую жилую недвижимость за собственные средства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.21

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