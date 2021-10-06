Сочи на треть обогнал Москву по ценам на элитное жилье

Стоимость сверхдорогого жилья в Сочи по итогам третьего квартала текущего года опередила аналогичный сегмент московского рынка на на 30%, подсчитали в консалтинговой компании Knight Frank.

По оценкам аналитиков, квартиры премиум-класса на первичном рынке в российском столице обходятся в среднем по 1,2 млн рублей за квадратный метров, тогда как в Сочи аналогичное жилье продается за 1,57 млн рублей. За пределами Сочи и Москвы такие высокие цены не наблюдаются в России больше нигде, сообщает РБК.

В сравнении с Санкт-Петербургом элитные квартиры в Сочи стоят в 3,5 раза дороже, а по сравнению с Калининградом – разница более чем в 10 раз.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию ограниченным предложением в городе-курорте. По подсчетам Knight Frank, средние цены на премиальные квартиры в Сочи обогнали столичные еще в 2018 году, но тогда разрыв был на уровне 6% – 840 тыс. против 787 тыс. рублей за «квадрат». Разрыв усилился по итогам прошлого года, когда элитное жилье в Москве продавалось в среднем по 890 тыс. рублей за квадратный метр, а в Сочи – за 1 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.10.21

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