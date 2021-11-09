Аналитики сообщили о росте полной стоимости ипотеки в России

Полная стоимость ипотечного кредита в России с начала этого года в среднем увеличилась на 0,6% – с 8,6% до 9,2%. Речь идет о процентной ставке и других обязательных платежах – страховках и т.д. Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Главными причинами повышения стоимости ипотечного кредита аналитики назвали повышение Банком России ключевой ставки с начала года и изменение условий программы льготной ипотеки, сократившей предельную сумму кредита для всех регионов России до 3 млн рублей.

Средний размер ипотечного займа в сентябре вырос на 96 тыс. рублей – до 2,99 млн рублей, приводит ТАСС данные ОКБ. А с начала года средняя сумма ипотечного кредита увеличилась на 261 тыс. рублей. В сентябре средний срок ипотечного кредитования в России вырос на 2,5 месяца – до 19 лет, сообщил гендиректор ОКБ Артур Александрович. С начала года средний срок увеличился на 20 месяцев, добавил он. Все эти изменения связаны с ростом цен на недвижимость и с желанием заемщиков снизить долговую нагрузку, объяснил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.21

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