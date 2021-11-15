Американца 23 года не могли выселить из дома за неуплату ипотеки

Житель США 23 года не платил взносы по ипотеке и продолжал жить в доме, пока его не выселили. По словам адвоката, его клиент не сделал ничего плохого.

Мужчина по имени Гурамрит Ханспал купил дом в Нью-Йорке в 1998 году за 290 тысяч долларов. Покупатель внес первый взнос в размере 58 тысяч долларов и въехал, после чего лишь один раз заплатил по кредиту.

В 2000 году банк подал на должника в суд. Однако разбирательство затянулось на 21 год, за это время жилец ничего не платил. Он семь раз подавал заявление о банкротстве, а в прошлом году потребовал финансовой помощи в связи с тем, что якобы лишился дохода из-за пандемии коронавируса.

На днях Ханспала приехали выселять приставы, но в доме никого не было. Мужчина ушел в неизвестном направлении, оставив после себя жуткий беспорядок. Где он будет жить дальше, не сообщается.

Между тем, адвокат утверждает, что его доверитель не сделал ничего плохого, он просто воспользовался лазейками в системе американского законодательства.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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