Минстрой РФ разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов

Минстрой России прокомментировал ситуацию со штрафами за самовольное остекление балконов. В ведомстве заявили, что новые правила пользования жилыми помещениями не вводят новых требований для граждан-собственников жилья, а штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и раньше.

В Минстрое отметили, что надзорные органы вправе штрафовать за нарушение правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что действующее федеральное законодательство относит к общему имуществу в многоквартирном доме только балконные плиты. Парапет и козырек балкона, окна, балконные двери и проемы – это личное имущество, содержание которого собственник осуществляет самостоятельно.

В частности, граждане имеют право заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на окна и балконные двери с улучшенными качествами, утеплять стены разрешенными материалами и устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

Но внешний вид дома, включая остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами, указали в Минстрое. Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению собственникам следует ознакомиться с правилами благоустройства, которые утверждены в регионе и городе проживания, подчеркнули в ведомстве.

С 1 марта будущего года в России вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями.

Новый документ отличается от действующих правил тем, что теперь требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений.

Отметим, что за самовольное остекление балкона, если по плану дома это не предусмотрено, собственнику грозит штраф до 5 тыс. рублей, а конструкцию нужно будет демонтировать.

Москва, Наталья Петрова

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