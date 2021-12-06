Россияне рискуют лишиться земельных участков из-за дронов

В российские суды стало поступать больше дел об изъятии земельных участков у граждан, использующих их не по назначению. Так любой россиянин может лишиться надела под индивидуальное строительство, если вовремя не начнет возводить дом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные юристов.

Эксперты связывают участившиеся случаи изъятия земли с тем, что Росреестр стал активно использовать беспилотные летательные аппараты. Благодаря дронам ведомство усилило контроль за использованием земельных участков.

По словам адвоката Никиты Филиппова, так у жителя Волгоградской области отобрали землю за то, что не начал возводить дом за девять лет владения участком. В настоящее время у гражданина есть три года, чтобы начать строительство, напомнил юрист.

Впрочем, изъятие участка – крайняя мера, гораздо чаще за задержку начала строительства дома назначается штраф.

Москва, Зоя Осколкова

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