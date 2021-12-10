Сдающих жилье в аренду россиян заставят регистрироваться в госсистеме под угрозой штрафов

Российские власти придумали способ, как обелить рынок аренды жилья. По подсчетам Министерства строительства, из-за того, что граждане не платят налоги от сдачи квартир, бюджет недополучает 162 млрд рублей в год. Всех владельцев недвижимости, а также их арендаторов хотят заставить регистрироваться в государственной информационной системе (ГИС) и все сделки по аренде проводить через онлайн-приложение.

Проект закона о создании специальной ГИС разработал Минстрой, пишет «Коммерсант». Основная цель будущей госсистемы – обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к документу. Владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчеты.

По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию, а до этого будут урегулированы все вопросы с заинтересованными участниками. Минюст уже направил свою позицию по новой норме в Минстрой. Замечания также внес Росреестр. В Минэкономики над отзывом еще работают.

По данным авторов документа, в России без учета социального найма сдается 250 млн квадратных метров, или 7% от всего объема жилого фонда. Съемными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств, или 11% от общего числа. При этом из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья бюджет теряет 162 млрд рублей в год. Предполагается, что создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 млрд рублей в 2023-2025 годах.

Стимулировать к регистрации в госсистеме будут штрафами. Так отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение грозит гражданам штрафом в размере 3-5 тысяч рублей, бизнесу –30-50 тысяч рублей. Проведение расчетов вне ГИС обойдется физлицам от 500 до 2,5 тысячи рублей, юридическим лицам – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

У участников рынка идея с ГИС вызывает опасения. По мнению экспертов, проект требует открытого обсуждения с рынком, к которому бизнес пока не привлекали. К тому же появление единого оператора может привести к возникновению монополии. Не исключено, что на рынке появятся агентства-прослойки, которые будут помогать гражданам в регистрации договоров в ГИС. Более того, введение обязательной регистрации договоров, напротив, приведет к обратному эффекту – к росту серого сегмента.

Москва, Зоя Осколкова

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