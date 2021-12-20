Более миллиона российских семей рискуют лишиться жилья в любой момент

Более миллиона российских семей живут в самострое и могут лишиться квартиры или дома в любой момент. По стране как минимум 10 млн кв. м жилья не узаконены, рассказал глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Наиболее остро проблема самовольно возведенных зданий стоит в Крыму, Краснодарском крае, Дагестане. Порядка 80-90% кубанских многоэтажек на побережье и в крупных городах введены в эксплуатацию через суд.

Чаще всего дома без разрешения на строительство возводят на землях, предназначенных для частных домов. Городские власти готовы закрыть глаза на незаконную стройку примерно за 10% от стоимости дома, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Получив вознаграждение, администрация не возражает, когда застройщик просит суд признал здание законным. Основанием для подобного решения суда является экспертиза, подтверждающая безопасность постройки. Дом все-таки могут признать самостроем, если сделка с местными властями сорвалась, рассказал источник.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов признал, что в регионе около четырех тысяч объектов возводились без разрешения и остались недостроенными. Он предложил национализировать их и выставить на торги, включая те, что принадлежат иностранцам.

Москва, Наталья Рязанова

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