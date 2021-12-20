В России рекордно подорожали частные дома – три причины

Загородные и частные дома в России подорожали на рекордные 13% за год до 5,1 млн рублей. А за два года пандемии рост стоимости составил 15,7%, подсчитали эксперты федерального портала «Мир квартир».

Как отмечают специалисты, «всплеск интереса к загородным и частным домам, начавшийся во время локдауна в прошлом году, продолжился и в этом». Индивидуальные домовладения подорожали почти во всех регионах страны, указывают они.

Больше всего дома прибавили в цене в Краснодарском крае (+42,6%), Амурской области (+39,6%), Тыве (+39,5%), Хакасии (+35,5%), Томской области (+31,2%), республике Алтай (+30,6%). Кроме того, частные дома заметно подорожали в Пензенской области (+28,8%), Красноярском крае (+27,5%) и Смоленской области (+25,1%).

Минимальный рост цен на дома зафиксирован в Тверской (+2,1%), Саратовской (+3%), Псковской (+3,7%) областях, Чувашии (+3,8%), Иркутской области (+3,8%), Камчатском крае (+4,9%), а также в Сахалинской (+5,5%) и Владимирской (+6,1%) областях.

Частные домовладения подешевели только в двух регионах – Ненецком автономном округе (-7,2%) и Кабардино-Балкарии (-0,5%).

В Москве частные дома подорожали на 10,6%, в Подмосковье – на 8,2%. Цена домов на территории Санкт-Петербурга поднялась на 11%, в Ленинградской области – на 15,8%

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко назвал цены на частные дома и их динамику историческим рекордом за всю историю наблюдений специалистами ресурса.

По его мнению, к сильному удорожанию домов привели три фактора. «Во-первых, пандемия, подстегнувшая интерес к жизни в доме с собственной придомовой территорией, в природном окружении. Во-вторых, стремительный рост цен на квартиры, который побудил и собственников коттеджей поднять ценники. В-третьих, подорожание стройматериалов, из-за которого многие люди отказались от строительства собственного частного дома, предпочтя покупку на вторичном рынке», – пояснил Луценко.

Добавим, что в топ-5 регионов с самыми дорогими частными домами вошли Москва (средняя цена домовладения 21,02 млн рублей), Санкт-Петербург (17,8 млн руб.), Подмосковье (15,4 млн руб.), Краснодарский край (12,3 млн руб.), Севастополь (11,2 млн руб.). Ненамного от Севастополя отстал Крым, где дома в среднем стоят 11,02 млн руб.

Самые дешевые дома – в Курганской области (1,81 млн руб.), чуть дороже – в Кемеровской области (2,07 млн руб.). Тройку регионов с самыми низкими ценами на индивидуальные домовладения замыкает Мордовия ( 2,4 млн руб.).

Москва, Наталья Петрова

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